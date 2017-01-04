莫瑞新年開紅盤 25連勝創新猷
「英國希望」莫瑞去年底保住年終球王寶座，新球季首戰也開出紅盤，在杜哈公開賽男單首輪以6比0、7比6（2）擊敗世界排名69的法國好手恰迪，不僅晉級次輪，也締造生涯新高的25連勝。
莫瑞年前才被英國女王伊莉莎白授予爵位，他曾在2008、09年連霸杜哈公開賽，此役進場也受到熱烈歡迎，有球迷舉著「歡迎安迪（莫瑞名）爵士來到杜哈」的加油標語，莫瑞也沒有讓粉絲失望，首盤僅出現不可思議的1次非受迫性失誤，把恰迪剃了個大光頭。
次盤恰迪試圖力挽狂瀾，率先破發，但兩人一路打進搶7局，莫瑞在2平後再度發威，以5比0封盤攻勢拿下勝利。
莫瑞拿下生涯10次對戰恰迪的第9勝，下輪將遭遇奧地利的梅爾澤。
(中時電子報)
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