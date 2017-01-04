巨人要三壘手 有意簽下韓職黃載均
韓職樂天巨人隊三壘手黃載均挑戰大聯盟夢未滅，他在去年季後成為自由球員，也透過測試會盼能獲得大聯盟球隊青睞，今(4日)大聯盟官網指出，舊金山巨人隊對他有興趣，有可能簽下他補強戰力。
29歲的黃載均前年季後提出入札申請挑戰大聯盟，但沒有被球隊網羅，去年留在韓職樂天巨人，單季敲出27轟、打回113分打點，打擊三圍.335/.394/.570(打擊率/上壘率/長打率)，韓職生涯10年則累積115轟、594打點，打擊率2成86。
季後他赴佛羅里達IMG學院進行測試，再次尋求登上大聯盟的機會，吸引近20隊球探到場，而至今僅巨人持續表達對他有興趣，因黃載均目前為不設限自由球員，巨人若要網羅也不需要支付入札金。
大聯盟官網提到，巨人隊可能簽下黃載均來補強球隊三壘防區，紐涅茲(Eduardo Nunez)則轉任優替人(utility)的角色，除此之外，巨人在去年季後還與38歲老將游擊手羅林斯(Jimmy Rollins)簽下小聯盟約，附帶大聯盟春訓。
(中時電子報)
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