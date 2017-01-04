奶茶是加鮮乳？ 竟有3成學童說Yes
台灣早餐店林立，許多學童買早餐時，都會順手買杯甜甜的奶茶。調查發現，3成學童誤以為奶茶裡面加的是牛奶，所以認為其營養價值等於鮮乳，進而影響乳品攝取量，高達8成學童的每日乳品攝取量、平均僅0.7杯，與衛福部建議的1.5杯有2倍的差距。
董氏基金會今公布最新學童乳品飲用調查，針對全省415名國小5年級學童與家長；調查發現，3成學童和1成家長，都誤以為早餐店奶茶的「奶」是鮮乳，可以補充每日牛奶的營養成分。董氏基金會營養師尤宣文說，多數奶茶是添加「奶精」，屬於飽和度高的油脂，幾乎不含奶類成分和營養。
尤宣文說，奶茶含有許多的糖和咖啡因，會妨礙學童身體對鈣的吸收與利用；不少人會因此選擇加「牛奶」的鮮奶茶，儘管是用牛奶取代奶精，但牛奶的量相當少，還是容易有鮮乳量喝不足的問題。她補充，茶裡的咖啡因除了會影響鈣質吸收，還會讓孩童過於興奮而影響睡眠，進而影響生長激素的分泌。
衛福部建議每日應攝取牛奶360c.c.，但董氏基金會統計發現，高達6成學童沒天天喝牛奶，更有超過8成喝不到360c.c.的建議量。成大醫院家醫科主治醫師吳至行說，學齡時期是兒童長高的重要階段，其中鈣質是關鍵營養素，而乳品是鈣質重要來源，長期攝取不足會影響骨骼成長，導致「長不高」。
吳至行補充，部分孩童會對牛奶過敏，家長應先帶往醫院詳細評估，選擇可替代的食物，而非斷然讓孩童停喝牛奶。尤宣文說，若身體對牛奶有嚴重不適，可改攝取同樣富含鈣質的黑芝麻、小魚乾、深綠色蔬菜、板豆腐等，並透過運動、每天日曬至少10~20分鐘，幫助鈣質吸收來長高。
(中時)
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