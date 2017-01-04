陸智慧手機印度促銷 市占首度過半
受到印度總理莫迪廢鈔政策影響，當地消費萎縮衝擊智慧型手機銷售，但因中國大陸智慧型手機業者持續促銷，根據最新報告，大陸品牌去年11月已占印度智慧型手機過半市場。
根據位於香港的市調機構Couterpoint Research最新研究報告顯示，包括OPPO、Vivo、小米、聯想和金立（Gionee）等中國大陸智慧手機品牌，去年11月在印度智慧型手機市場的占有率達51%，首次超半。
報告預估，這些大陸品牌智慧型手機出貨量合併計算，在今年年中可望在印度占有60%以上的智慧型手機市場。
相較之下，報告指出，蘋果iPhone去年11月出貨量較上月的40萬支銳減一半，韓國三星的智慧型手機出貨量持平，印度本土品牌的合併市占率則不斷下滑，從2016年稍早的逾40%跌至18%。
若回顧過往，截至2016年9月，印度本土品牌智慧型手機市占率還與大陸品牌相持不下，雙方都約擁有34%的市占率，而三星、蘋果等國際大廠合併市占率只有32%。
報告指出，但到了10月印度迎來年度大節「排燈節」（Diwali），市場完全改觀，大陸品牌智慧型手機合併市占率躍升達47%，11月又增加4個百分點，反觀三星、蘋果等國際大廠10月則萎縮3個百分點。
專家分析，大陸品牌智慧型手機為因應印度市場追求低價特性，主打高性價比，因而已有小米等多家陸商委託台灣等代工廠在印度製造以壓低成本，OPPO日前也喊出耗資2億美元在印度生產手機，這逼使蘋果加快腳步，委由緯創、鴻海加速在印度組裝iPhone的步伐。1060104
(中央社)
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