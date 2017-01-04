蘭博《宜蘭的日本時代》 盼重視本土文史
蘭陽博物館今(4日)發表新書《宜蘭的日本時代》，詳述1895年至1945年日本統治期間，宜蘭地區的社會文化與經濟發展過程，詳述新舊地名宇個歷史事件的沿革，希望藉此喚起大眾對本土文史的關懷。
《宜蘭的日本時代》作者為蘭博助理研究員林正芳，為了蒐集史料與編撰內容，內容足足花費了20餘年。他認為，現代社會的資訊太容易取得，反而讓大家疏於辨別資訊真偽，「這也是電視名嘴盛行的原因之一」，數十年磨一劍，主要是考證史料，並以淺顯易懂文字來敘述。
林正芳也談到，日本人彙整資料相當鉅細靡遺，因此蒐集史料之初，馬上就找出一堆資料，不過這也是寫書瓶頸所在，「必須跳脫日本觀點」，否則便容易被當政者思維牽著鼻子走，失去了歷史研究的精隨。
提及編撰此書的目的，林正芳表示，宜蘭有很豐富的文學，但是在地歷史卻顯得貧乏。自己還在學校時，對於文獻資料多是大中國史觀，對家鄉反而不熟悉，身為歷史研究者而言「這感覺很虛浮」，因此研究論文便以台灣為主題，20多年前更興起為宜蘭編撰地方史的念頭。
書中紀錄了1895年至1945年日本統治期間，宜蘭地區的社會文化與經濟發展過程，詳述新舊地名歷史事件的沿革。林正芳認為，若要編撰宜蘭從古至今的整體歷史是一件浩大工程，因此僅蒐集日本時期的宜蘭地方史，希望透過這本書喚起大家對本土文史的關懷。
(中時)
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