堤防內的繽紛世界 宜蘭河畔現花海
宜蘭市公所配合代耕業者在黎霧橋下堤防內的田園種植大波斯菊，目前正值綻放期。市公所今(4日)宣布，欣賞花海不必出遠門，宜蘭郊區也有繽紛色彩，即日起歡迎民眾前來賞花，也提醒別闖入花海踐踏或摘花。
宜蘭目前正值農地休耕期，許多農民紛紛在農田灑下綠肥，宜蘭市公所去年獲得縣府補助，在黎霧橋下的田園撒下兼具美觀的綠肥作物「大波斯菊」，面積約3.5公頃，大多集中在河濱南路的堤防內，如今，正值花季，花苞在田裡競相爭豔，形成一片花海美景。
宜蘭市長江聰淵表示，宜蘭稻田僅有一期作，農民都會在休耕農地播撒綠肥來蓄養地力，過去的綠肥大多是田菁，近年來配合觀光，向日葵、波斯菊也加入綠肥行列，公所也配合代耕業者在部分田區播撒大波斯菊，從遠處望去，河畔一片粉嫩色彩，令人心曠神怡。
江聰淵說，宜蘭市花海位置可從延平路轉入環河南路，接著步行進入堤防即可望見一片繽紛色彩，這片花海將維持到元宵節，歡迎民眾闔家前來欣賞，不過也呼籲參觀民眾，別闖入花海區踐踏或任意摘花，同時帶走隨身垃圾，一同維護美景留給更多人欣賞。
宜蘭市公所今年5月將參訪美國黎霧市，江聰淵說，屆時將把這片花海美景影像帶過去給姊妹市，讓地球另一端的美國友人也知道宜蘭市之美。
(中時)
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