影后娜塔莉波曼 險為學業退出好萊塢
影后娜塔莉波曼近日在電影「第一夫人的秘密」飾演賈桂琳甘迺迪，日前她受訪時提到，因為家庭背景非常學術，父親曾勸她退出演藝圈，最後她選擇演戲才是人生最愛。
11歲便以處女作「終極追殺令」一鳴驚人的娜塔莉波曼，出道20多年不僅商業、藝術電影通吃，同時還擁有一座奧斯卡和哈佛心理學學位，是影迷心目中的「知性女神」。
她在傳記電影「第一夫人的秘密」中，宛如賈桂琳甘迺迪再現的非凡演技，更被視為今年奧斯卡影后大熱門。
然而日前受訪時卻透露，父親曾勸她退出演藝圈，「我的家庭背景非常學術，長大不是當教授就是醫生，25歲時父親勸我繼續專心做研究，當時我陷入了兩難，但最後還是認定演戲才是我的最愛」。
學術事業完美兼顧的娜塔莉波曼堅持走演藝之路，而心理學背景也意外成為她演戲的助力，憑心理驚悚片「黑天鵝」中的演出，抱回第一座奧斯卡影后。
「第一夫人的秘密」描述美國前總統甘迺迪遺孀賈姬的故事，也是娜塔莉波曼首度挑戰傳記題材電影。除了第一夫人眾所皆知的外表和舉止談吐外，擁有心理學背景的娜塔莉表示，難度最高也最有趣的就是揣摩賈姬的內心。
娜塔莉波曼說，「名氣會讓人產生兩種身分，而這部電影就是去探索這位名人公私領域的不同面向。從她的口音可聽出其成長背景，而那些被她刪減甚至修改的訪問當中，留有想像的空間，讓人試圖理解背後的動機，對我來說就像讀偵探小說一樣有趣」。
「第一夫人的秘密」2月24日上映。1060104
(中央社)
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