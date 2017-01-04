達欣登頂的關鍵 布拉獲12月MVP

達欣洋將布拉獲選12月MVP。(中華籃協提供)

本季效力SBL達欣隊的「印度姚明」布拉，從一開始略顯「笨重」，但如今扮演球隊禁區悍將，他12月繳出平均20.9分、15.5籃板與3.1阻攻，不但成績出色，更是達欣打下單月8勝3敗戰績的關鍵角色，精彩表現獲選12月MVP，這也是他海外生涯首度獲此殊榮，他感到十分興奮。

「能獲獎代表我的成績不錯，球隊的戰績也好。」身高226公分的布拉強調，看到自己的單月數據有些驚訝，但能幫助球隊穩居龍頭更令人開心，他說：「我相信球隊繼續磨合，還能更進步，直到拿下總冠軍才是成功球季。」

面對接下來的農曆新年，布拉因入選明星賽，他選擇留在台灣過年，家人也會從加拿大特地來台，他笑說，原本台灣的一切都對他而言太小，但他已逐漸適應，對於未來，他仍有重返NBA的雄心壯志，他強調一切等到球季結束後再做打算。

(中時電子報)