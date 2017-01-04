墨爾本僑界舉辦元旦升旗典禮
墨爾本客家聯誼會及帝汶留台同學會於當地時間1日上午，在白馬市的Nunawading圖書館前公園舉辦墨爾本僑界聯合慶祝中華民國106年元旦升旗典禮。
僑務委員劉國強、陳隆銓，僑務諮詢委員吳天佐、王桂鶯、劉文灼等僑務榮譽職人員、白馬市市議員劉昱婷、萬年興市市議員陳安娜、前市長楊千慧、維州多元文化委員陳之彬，傳統、印支及台灣僑團在內約50個重要僑團會長及代表，以及重要華文媒體代表約近400位人士參加，駐墨爾本辦事處處長莊麗馨偕全體同仁出席。
升旗典禮儀式於上午10時開始，首先由愛樂合唱團領唱澳洲國歌、升澳洲國旗，接著高唱中華民國國歌、國旗歌，並升起中華民國國旗。隨後由墨爾本客家聯誼會創會會長廖貴興、帝汶留台同學會會長康筱釧、莊麗馨、劉國強、陳隆銓、劉昱婷及陳安娜等分別上台致詞。
莊麗馨致詞感謝主辦單位客家聯誼會及帝汶留台同學會辛勞籌劃，讓大家共聚一堂，更感謝大家的熱情參加，以具體行動表達對中華民國政府的支持。繼簡報中華民國政經發展，稱去年5月20日總統蔡英文就職之後，在國內、外推動各項改革工作，無論內政或外交方面均漸入佳境。
莊麗馨續說明國際參與部分，為與國際社會分享中華民國各項發展經驗，並吸取最即時及有效的資訊，中華民國政府持續積極推動參與重要的國際組織，包括世界衛生組織、國際民航組織、聯合國氣候變化綱要公約，以及國際刑警組織等。
莊麗馨另頒發僑委會致贈中華民國105年雙十國慶系列活動主辦僑團獎狀及主辦人員感謝狀。
元旦升旗活動場地四周布置許多中華民國及澳洲國旗串旗，與會者手持中華民國國旗，旗海四處飄揚。主辦單位並安排摸彩活動與大家同樂，準備點心餐盒、水果、飲料與參加人員分享，並分贈僑委會「看見台灣」月曆，大家互相寒暄拜年，喜迎新年到來。1060104
(中央社)
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