豬哥亮化療靠意志力苦撐 病苦16年直呼「好恨」

豬哥亮接受化療全靠意志力苦撐。(圖/本報系資料照)

豬哥亮二年多前罹患大腸癌二期，病情一度嚴重到昏厥送醫，直到開刀後定期化療，才讓病情穩定控制，他也透露化療歷程，前幾次因為體力不夠難以負荷，全都是靠意志力在苦撐。

豬哥亮坦言生病已讓他痛苦16年，回想復出第1年罹患糖尿病、第2年眼睛開刀、第3年大腸癌，病痛接踵而至讓他身體大吃不消，但每每看到親人以及兒女，想到與他們相處的天倫之樂，就會告訴自己要撐下去，不過病痛已經纏身16年的他，也讓他打從心底直呼好恨。

(中時電子報)