反擊死神 美抗癌婦產下4胞胎
送走詭譎多變的2016年，罹癌的凱拉（Kayla）與在美國肯塔基州坎貝爾軍營（Fort Campbell）服役的另一半蓋坦（Charles Gaytan）中士，也在12月30日歡喜迎接了4個小寶貝。
據美國廣播公司紐約第7台（abc7ny）3日報導，凱拉去年1月被診斷出罹患何杰金氏淋巴瘤（Hodgkin’s Lymphoma），才接受了5個月的化療，病情減輕之際，就發現自己自然懷孕了。
雖然凱拉和老公已有兩個孩子，但29歲的她對老天送來的禮物，仍感到欣喜不已，而蓋坦獲知喜訊，也認為這是他這輩子聽過最好的消息。
「我原本的目標是要懷孕34周，因為我認為，既然我能打敗癌症，自然能為4胞胎懷胎34周，」凱拉說，「我只是不斷設法告訴自己，我辦得到。」
大約1個月前，她發現癌症有復發的跡象，而切片檢查也證實了她的擔憂。
凱拉淚眼矇矓地說︰「剛開始你以為你戰勝了它，當它復發時，你就會懷疑，為什麼要懷這4個寶貝，但你知道，像這樣的事總會發生。」
蓋坦雖為妻子心疼不已，但也只得無奈地接受現實。
儘管凱拉飽受癌症折磨，可是她發揮堅強的意志，雖然沒有達成懷孕34周的目標，但也努力撐了30周，生下健康的兩男兩女4胞胎。先出世的是莉莉安（Lillian）與維多莉亞（Victoria），接著是麥可（Michael）與查爾斯（Charles）。
其中麥可最小，只有2磅8盎司（約1134公克），而最大的則是3磅2盎司（約1418公克）的查爾斯。由於4胞胎體重過輕，預料將在新生兒加護病房再待1個半月。
而剛生完孩子的凱拉則不得閒，大約將在兩個星期內接受另一輪化療，而這次化療將持續約16個月。醫生預測，凱拉未來5年將有50％的存活率。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。