反擊死神 美抗癌婦產下4胞胎

凱拉罹癌後，順利產下兩男兩女的4胞胎。（圖/WKRN YouTube截圖）

送走詭譎多變的2016年，罹癌的凱拉（Kayla）與在美國肯塔基州坎貝爾軍營（Fort Campbell）服役的另一半蓋坦（Charles Gaytan）中士，也在12月30日歡喜迎接了4個小寶貝。

據美國廣播公司紐約第7台（abc7ny）3日報導，凱拉去年1月被診斷出罹患何杰金氏淋巴瘤（Hodgkin’s Lymphoma），才接受了5個月的化療，病情減輕之際，就發現自己自然懷孕了。

雖然凱拉和老公已有兩個孩子，但29歲的她對老天送來的禮物，仍感到欣喜不已，而蓋坦獲知喜訊，也認為這是他這輩子聽過最好的消息。

「我原本的目標是要懷孕34周，因為我認為，既然我能打敗癌症，自然能為4胞胎懷胎34周，」凱拉說，「我只是不斷設法告訴自己，我辦得到。」

大約1個月前，她發現癌症有復發的跡象，而切片檢查也證實了她的擔憂。

凱拉淚眼矇矓地說︰「剛開始你以為你戰勝了它，當它復發時，你就會懷疑，為什麼要懷這4個寶貝，但你知道，像這樣的事總會發生。」

蓋坦雖為妻子心疼不已，但也只得無奈地接受現實。

儘管凱拉飽受癌症折磨，可是她發揮堅強的意志，雖然沒有達成懷孕34周的目標，但也努力撐了30周，生下健康的兩男兩女4胞胎。先出世的是莉莉安（Lillian）與維多莉亞（Victoria），接著是麥可（Michael）與查爾斯（Charles）。

其中麥可最小，只有2磅8盎司（約1134公克），而最大的則是3磅2盎司（約1418公克）的查爾斯。由於4胞胎體重過輕，預料將在新生兒加護病房再待1個半月。

而剛生完孩子的凱拉則不得閒，大約將在兩個星期內接受另一輪化療，而這次化療將持續約16個月。醫生預測，凱拉未來5年將有50％的存活率。

(中時電子報)