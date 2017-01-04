一例一休影響 台中地院簡易法庭遭遊民潛入

法院維安堪慮？台中地方法院簡易法庭服務中心在元旦假期間，竟遭遊民潛入，不但在裡頭呼呼大睡，還擅自使用冰箱、置物櫃，直到3日法院上班，值勤女法警才勸離該遊民。台中地院指出，以往都有請工友排班值勤並發給值班費，但一例一休實施後必須改發加班費，預算無法負荷，才會出現這種情況。

台中地院內部人員指出，簡易庭服務中心下班及夜間均設置門禁管制，還設有鐵捲門，沒想到竟在元旦期間遭遊民攻陷，利用夜間潛入過夜，而在女法警到班值勤發現、勸離遊民時，她還自認自己「有居住權」。

台中地院證實確實有女遊民潛入簡易法庭的服務中心過夜，強調是因一例一休實施後，請工友值班必須發給加班費，在預算無法負荷的情況下，取消簡易法庭大樓夜間與假日工友值日，才會沒人管理，未來將重新規劃門禁管制措施。

(中時)