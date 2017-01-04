農會改選 彰縣府與彰檢聯手宣傳反賄選
希望彰化是沒有賄選的地方！各級農會即將改選，彰化縣政府與彰化地檢署為端正選風，今天在田尾鄉農會舉辦反賄選宣講，縣長魏明谷及檢察長黃玉垣親自向與會總幹事、代表及小組長喊話，並宣示查察賄選的決心。
魏明谷表示，去年總統及立委選舉，因為大家對選舉風氣的重視，使得彰化縣選舉文化進步很多。而農會改選在即，他要呼籲身為農村意見領袖的農會代表、小組長發揮影響力，共同提升彰化的民主素養，也改變選舉賄選文化。
檢察長黃玉垣說，彰化是文化的都市，文化水準自然也要有所提升，以往可能基於人情壓力而收受禮品或金錢，他呼籲出席的農友，為了台灣農業的發展，要拒絕賄選，讓彰化農會的選舉成為台灣最乾淨的一次選舉。
他強調，農、漁會選舉，和一般公職人員選舉一樣，都受到選罷法規範，任何買票、賣票行為都會違法。並說，為了杜絕賄選，彰化縣設有200萬元的檢舉獎金，希望這次是乾淨的選舉，彰化是沒有賄選的地方。
這場反賄選宣講活動，由檢察官賴政安及北斗警分局偵查隊長楊昭賢擔任講師，現場包括縣警局長楊崇德、縣農會總幹事廖振賢以及永靖、北斗、田尾、社頭、田中、二水、溪州等農會理事長或總幹事近200人出席，會後大家高喊口號「拒絕賄選」、「民主升級」。
(中時)
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