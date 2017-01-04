陸元琪氣嗆「再說我拿大筆贍養費的人下地獄」

陸元琪近來常在臉書抒發心情。（圖／取自陸元琪 息影後的家庭生活臉書）

陸元琪發文澄清沒拿贍養費。（圖／取自陸元琪 息影後的家庭生活臉書）

陸元琪和袁惟仁上月簽字離婚。（圖／中時資料照片）

「小胖老師」袁惟仁與息影多年的女星陸元琪結婚14年，上月正式簽字離婚，兩人所生的一兒一女交由陸元琪扶養，而她近來後常在臉書抒發心情，今(4日)稍早忽然爆氣澄清與前夫贍養費傳聞，直說：「再說我拿了大筆贍養費的人通通下地獄拖地去，本工（宮）一塊錢都沒拿！」

袁惟仁和陸元琪辦離婚後，男方曾被拍到開賓士載正妹，當時陸元琪表示祝福，說：「只要是好的，我祝福他，但別忘了，孩子要養！」提醒前夫要幫忙扛起養育兒女費用，兩人離婚後，外界與網友傳說陸元琪得到大筆贍養費，對此，她剛剛親上火線澄清沒拿袁惟仁一毛錢。

身體微恙的陸元琪剛剛看了醫生後，有感而發無奈說：「我的人生怎麼了，一個人要撐到什麼時候，再說我拿了大筆贍養費的人通通下地獄拖地去，本工（宮）一塊錢都沒拿！」更TAG喊「委屈死了」，據《蘋果日報》報導，陸元琪解釋，她現在努力寫文章、賣東西，都是為了養家活口，氣問：「為什麼有人要公開說我拿到的贍養費是別人一輩子都花不完的呢？」

(中時電子報)