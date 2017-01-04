俄海軍飛機更新 2020年引進新戰機與無人機

俄國航空母艦上的MiG-29K，會取代Su-33，成為航空母艦的主力戰機。(圖/俄國海軍)

俄羅斯海軍的航空部門將會在2020年取得100架新式飛機，強化與更新現有實力。俄國海軍的伊格卡辛少將( Igor Kozhin)表示，未來俄國艦隊會有各種新式無人機與載人軍機。

「今日俄羅斯」(RT)報導，俄國海軍航空高級官員稱，俄國設計局的專家正在研究與設計一種無人艦載飛機，無人機的引進是海軍航空隊現代化的一部分。不過報導中沒有說是哪個設計局，也沒說是怎樣的無人機。

除無人機以外，新式有人飛機也在快速更新。卡辛少將說：「從2017年開始到2020年，俄國航空母艦的艦載戰鬥機，將會逐漸更新成MiG-29K和MiG-29UB型。」

MiG-29K和MiG-29UB都是俄國的第四代戰鬥機，具有巨高機動性和各種精準對地與對艦攻擊武器，是一種全能的多用途戰機。相比於僅能做防空任務的Su-33，MiG-29顯得功能更全面。

卡莫夫設計局新式的Ka-52，巨大機鼻裡裝有一具相陣列雷達，Ka-52是武裝直升機裡第一種配有此等裝備的直升機。(圖/卡莫夫設計局)

卡辛說，海軍航空隊的戰鬥直升機也會更新，原本的Ka-52會替換成具有大型雷達的Ka-52K，可以做更良好的偵察與戰鬥功能。

總而言之，包括定翼戰鬥機與旋翼直升機，俄國海軍將在未來幾年內接收大約100架新式飛機，並會在2020年服役。

俄國近年在國際軍火市場上頗有斬獲，2016年俄國的武器出口量超過美國，包括對大陸輸出Su-35戰機，以及對印度出口MiG-29K戰機。經過敘利亞戰爭的經驗，許多中東國家也對俄國的戰機很有興趣，敘利亞就很想購買Su-34戰鬥轟炸機。因此國防工業開始好轉，許多先前擱置的研發案都在重新啟動，特別是海軍部門。

目前，俄羅斯僅有庫茲涅佐夫號一艘大型航空母艦，現在它正在地中海東部幫助在敘利亞進行反恐戰爭。但是庫茲涅佐夫號的飛機搭載量大約50架，因此俄國海軍未來將接收的100架飛機，究竟是何意思? 可能是為將來持續建造的俄國新式航空母艦預做準備。

(中時電子報)