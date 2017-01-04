旅英注意！英航10日罷工48小時 部分航班恐受影響
預計近日赴英旅遊嗎？那這則消息不可不知！英國倫敦希斯洛機場（Heathorw）10日將有約2500名英國航空公司（British Airways）機組人員，展開48小時的罷工行動，部分航班恐受影響。
根據英國《衛報》（The Guardian）報導，這群罷工的英航員工共同特色為年輕、薪資低廉，且屬「混合航程機組人員」，肩負航程、短程的任務，發起罷工主要原因，是不滿英航多年未改善薪資待遇，試圖欺壓年輕組員。事實上，他們原擬於聖誕節發動罷工，後因勞資協商暫緩行動，不過最終未達共識，罷工計畫於近日重啟。
英航指出，雖10日有罷工行動，但會確保旅客行程不會被耽誤，預計於周五公布詳細訊息，及應對策略。不過，據了解，部分航班仍有可能被取消，混合航程機組人員佔英航人力15%左右。
報導指出，英航的「混合機隊（Mixed Fleet）」於2010年成立，當中組員薪資、福利都不及一般機組人員，「同工不同酬」的不公狀況，觸發了這場英國近年延續時間最長、感受最為痛苦的罷工行動之一。
工會指出，混合航程機組人員平均薪資含津貼，一年約為16000英鎊（約新台幣63萬），不過英航堅稱，加上獎金後，每人實質年薪至少達21000英鎊（約新台幣83萬）。
(中時電子報)
文章來源：The Guardian
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