民調老失準 巴黎人日報不再採用
法國大報「巴黎人日報」今天表示，近來接連出現讓人跌破眼鏡的選舉結果，民調卻未能事先預測，該報因此決定進行新聞界的新嘗試，不再援引民調機構調查結果。
法新社報導，巴黎人日報（Le Parisien）表示，將不再委託民調機構易普索集團（Ipsos）調查，今年法國總統大選的新聞，都將根據自家記者報導。
巴黎人日報總編輯亞爾布伊（Stephane Albouy）告訴法國國際廣播電台（France Inter）：「這是很多辯論的主題，我們決定回歸我們專業的核心，也就是實地報導。」
許多媒體慣常仰賴民調預測政治趨勢，了解誰是領先的候選人。
但民調未能預測英國脫離歐洲聯盟（EU）的公投結果、川普當選美國總統、或費雍（Francois Fillon）贏得法國右翼政黨初選，2016年可信度頻遭質疑。
亞爾布伊表示，批評者認為新聞業「和現實脫節」，報社應聆聽批評，但他否認巴黎人日報最近幾個月在頭版刊登民調是錯誤之舉。1060104
(中央社)
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