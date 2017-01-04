一例一休致客運減班 許淑華：配套在哪
國光客運今天起大幅減少台北至南投班次。中國國民黨籍立委許淑華表示，南投沒有高鐵及台鐵，一例一休施行後導致客運減班，往返台北的交通動脈被切斷，請問政府配套在哪裡？
媒體報導，國光客運自今天起，台北到南投、埔里和日月潭的班車，大幅減少班次，集中在週一到週四，共計減少16班次。
許淑華今天表示，一例一休政策施行後，導致國光客運台北至南投平日縮減16班次，但台鐵和高鐵在南投都沒有設站，往返台北只能依賴客運，現在民眾往返台北的重要交通動脈被切斷，「請問蔡政府的配套在哪裡？」
許淑華說，推出三方全輸的一例一休政策，再怎麼樣也不能犧牲最基本的通行權，她呼籲政府要體恤南投縣民通行的權利，積極協助客運業者不要減班，或協調其他客運支援該路線行駛，「政府出來收拾一例一休的爛攤子」，維護南投縣民眾的交通權益。
許淑華表示，明天將召集公路總局及客運業者至立法院開會，期盼南投縣的學生和勞工，搭乘客運往返台北及南投的權益不應受損。1060104
(中央社)
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