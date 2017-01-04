美智庫建議兩岸新暫行架構 府：尊重

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美智庫「外交政策全國委員會」建議，美新政府應敦促兩岸在維持現狀下建立新「暫行架構」。總統府今天說，尊重該團體的研究報告，新政府致力維繫兩岸和平穩定關係。

美智庫「外交政策全國委員會」結束年度亞太之行，提出4建議，提及美中關係可能反轉，而降低兩岸關係緊張攸關美台利益，美新政府應敦促兩岸在維持現狀下建立新「暫行架構」。

總統府發言人黃重諺今天說，尊重該團體的研究報告。兩岸政策上，520以來，新政府根據普遍民意及國內共識，致力維繫兩岸和平穩定關係，也本於尊重歷史及求同存異的精神，向對岸持續釋出善意，期盼透過雙方良性互動，逐步化解對立和分歧。

他說，在既有良好基礎上，也會持續強化與美國關係，善盡國際責任，共同面對區域的各種挑戰。1060104

(中央社)