香菇妹＆拉比豆邀你來九份！用LINE遊玩集點換好禮

九份山城美景。（達志影像／shutterstock提供）

談到九份，很多人會想到大導演侯孝賢的《戀戀風城》，或是日本動畫《神隱少女》中的湯屋，而喜愛美食的人則會想到九份芋圓，結合老街、小吃、昇平戲院、礦坑的九份可是北台灣人出遊的好去處。但現在九份又有新玩法囉！結合現代人喜愛的通訊軟體Line，只要加入Line帳號「九份商圈」，就能獲得許多豐富遊玩資訊，還有超萌的Line貼圖代表香菇妹＆拉比豆陪你玩喔！

九份豎崎路。（新北市觀旅局提供）

位在瑞芳區的九份老街，主要是由基山街、豎崎路及輕便路構成，靠山望海的地理位置加上富有歷史風情的建築物，成為新北市境內知名的旅遊景點，根據交通部觀光局歷年「來台旅客消費及動向調查」資料，「九份」經常是受訪旅客最喜歡熱門景點，不論晴雨各有不同樣貌，使來訪九份地區的國內外遊客持續絡繹不絕。

Line貼圖畫家拉奇(La Chi)繪製「Line@九份好集利」活動地圖，看著拉奇繪筆下的《香菇妹＆拉比豆》遊玩九份老街。（新北市觀旅局提供）

為了讓遊客更方便取得九份地區觀光旅遊相關資訊及提升九份地區遊客再訪率，新北市政府觀光旅遊局、九份商圈聯誼會與LINE旗下LINE＠生活圈合作設立「LINE＠九份商圈」，只要掃描QR code、搜尋ID「@jiufen」、或於LINE官方帳號列表中搜尋「九份商圈」即可加入該帳號，即時收到商圈提供的最新資訊公告。

即日起至3月19日止，加入LINE＠九份商圈為好友，還可以參加「LINE@九份好集利」活動。只要透過行動通訊裝置及LINE通訊軟體加入好友後即可取得集點卡，活動期間，於參與活動的商家不限金額消費，即可獲得1點，集滿10點，可至九份遊客中心兌換精美贈品。

九份老街。（新北市觀旅局提供）

平均寬度不到3公尺的基山街，因取交通地利之便，成為九份老街主要的商店街，沿街包括便利商店、特色小吃、伴手禮、茶坊、咖啡館、藝品店、樂器、個性商品、皮飾精品、茶葉花茶、民宿、中西藥房、民生消費品、童玩、民間博物館等，在這裡都能找到具有代表性的店家與歷史建築。

在新北市政府及九份商圈聯誼會的共同努力下，總共募集了超過100間店家的參與活動，像是知名小吃「阿柑姨芋圓」、「賴阿婆芋圓」及「金枝紅槽肉圓」等等。

手機操作畫面（左）、手機集點卡畫面（右）。（新北市觀旅局提供）

為了讓遊客更清楚活動合作店家及參與辦法，新北市觀光旅遊局特邀LINE貼圖畫家拉奇（La Chi）繪製「LINE@九份好集利」活動地圖，看著拉奇繪筆下的《香菇妹＆拉比豆》遊玩九份老街，可愛的插畫風格結合九份老街路線，別有一番風情。

LINE@九份好集利─九份老街新玩法。（新北市觀旅局提供）

趁著暖冬，加上春節已近，歡迎大小朋友前往瑞芳火車站旅遊服務中心、九份遊客中心、輕便路遊客中心及板橋旅遊服務中心索取。

(中時電子報)