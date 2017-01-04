女運將獨扛家計出車禍 善心老翁捐款義助
67歲鄭姓女計程車司機，2日在艋舺大道開車時，因糖尿病導致血糖過低，迷糊間逆向闖紅燈，撞上3部轎車，鄭因丈夫生病，加上還有1名輕度精障的兒子要照料，獨自扛起家計，生活十分清苦，車禍發生更是雪上加霜。
75歲郭姓老翁透過媒體得知此事，今天上午主動聯繫康定路派出所所長陳右霖，表示想捐3000元表達心意，替辛苦的鄭女加油打氣，希望她能渡過難關。
郭姓老翁上午9點多，從新北市新店區住家騎機車前往康定所，交給所長紅包希望代轉，正在板橋看病的鄭女獲知此事，不斷道歉，還拜託老翁等她一下，希望當面致謝，但老翁表示：「這沒什麼啦！」沒有留下資料離去。
郭自稱以前曾在銓敘部擔任司機，現在已經退休，深知這個工作十分辛苦，因此看到鄭女車禍的新聞時很有感觸，所以才想致意，陳右霖則表示，將等鄭女看病完後，再將紅包轉交給她。
(中時)
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