成醫首次化療用藥指導 讓人安心
首次化療病人對副作用常有疑慮，如何服用藥物及保健食品，也常有疑問，成大醫院2年多來實施「首次化療用藥指導」，化解病友不安，大腸直腸癌病人滿意度更高達99.4%。
成大醫院藥劑部藥師陳弘益今天指出，成大醫院103年9月實施「首次化療用藥指導」，先從男女性個別發生率最高的大腸直腸癌及乳癌做起，再逐步擴展到胃癌、肺癌及婦癌病人。
在指導期間，成醫曾發現有病人腎功能不佳，卻未注意保健食品的「腎功能不佳應避免使用」警語；也有病人因開刀住院，未回原慢性病診治醫院追蹤、領藥，結果糖尿病、心血管疾病未服藥控制達21天；還有病人每次化療後打嗝持續1天至2天。
陳弘益表示，首次化療病人面對親友、病友口耳相傳的副作用，常惶恐不安；號稱有助於癌症治療的健康食品，也常讓病人及家屬猶豫不決；哪些藥物有交互作用，日常生活如何調整，病人與家屬仍存在疑問。
因此，成大在上述「首次化療用藥指導」發現的例子，證明「化療病人連貫性藥事照護」的重要性，及藥師的評估及指導，可確保化療病人獲得完整藥事照護。
以大腸直腸癌為例，治療方式包括手術、化療、標靶及放射治療，其中化療與標靶的藥品多達11種，比起20年前的治療選擇，更貼近病人的個別差異，且針對化療可能引發的副作用，也有預防藥品可用，以降低病友的不安。1060104
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。