成醫首次化療用藥指導 讓人安心

首次化療病人對副作用常有疑慮，如何服用藥物及保健食品，也常有疑問，成大醫院2年多來實施「首次化療用藥指導」，化解病友不安，大腸直腸癌病人滿意度更高達99.4%。

成大醫院藥劑部藥師陳弘益今天指出，成大醫院103年9月實施「首次化療用藥指導」，先從男女性個別發生率最高的大腸直腸癌及乳癌做起，再逐步擴展到胃癌、肺癌及婦癌病人。

在指導期間，成醫曾發現有病人腎功能不佳，卻未注意保健食品的「腎功能不佳應避免使用」警語；也有病人因開刀住院，未回原慢性病診治醫院追蹤、領藥，結果糖尿病、心血管疾病未服藥控制達21天；還有病人每次化療後打嗝持續1天至2天。

陳弘益表示，首次化療病人面對親友、病友口耳相傳的副作用，常惶恐不安；號稱有助於癌症治療的健康食品，也常讓病人及家屬猶豫不決；哪些藥物有交互作用，日常生活如何調整，病人與家屬仍存在疑問。

因此，成大在上述「首次化療用藥指導」發現的例子，證明「化療病人連貫性藥事照護」的重要性，及藥師的評估及指導，可確保化療病人獲得完整藥事照護。

以大腸直腸癌為例，治療方式包括手術、化療、標靶及放射治療，其中化療與標靶的藥品多達11種，比起20年前的治療選擇，更貼近病人的個別差異，且針對化療可能引發的副作用，也有預防藥品可用，以降低病友的不安。1060104

(中央社)