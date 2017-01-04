擄國中女生灌藥性侵 惡狼重判9年

我要評比

苗栗縣某國中女學生去年9月放學途中，遭32歲張姓男子隨機擄上車並灌藥性侵，被害女學生至今仍未走出陰影。苗栗地院今天以加重強制性交等罪，重判張男有期徒刑9年。

「同學，可以幫我撿一下東西嗎？」去年9月5日設籍雲林縣的張男，自彰化駕車北上苗栗某國中附近，藉故請被害女學生幫忙撿拾駕駛座後方物品，並伺機強推女學生上車反鎖車門，駛往苗栗市大同國小地下停車場犯案。

判決書指出，張男在車內掐住女學生脖子，以童軍繩捆綁手腳，並強灌4顆含第四級毒品成分的宜眠安藥丸，隨後以手指性侵；少女不斷掙扎，並以內急為由，央求到附近速食店如廁，才順利脫逃。

警方獲報後，9月7日循線在彰化縣員林鎮租屋處逮捕張男，他於偵訊中一再否認犯行，落網當天即遭裁定收押至今。

案經苗栗地院審理，張男並未提出和解賠償，被害少女父親更當庭表示，「天下父母心，希望其他小孩不要發生這種事」，女兒現在狀況非常不好，脾氣暴躁，不敢出門。

法官審酌高職畢業的張男為成年男子，家中尚有父母及1名未成年子女，另有懷孕女友，竟為滿足一己私慾，伺機尋找性侵對象，見被害少女年幼可欺，且獨行1人，遂以強暴方式灌藥性侵，造成被害人及其家人身心嚴重傷害，更嚴重威脅社會治安，使學校、家長及學生害怕恐慌，依以藥劑強制性交等罪重判有期徒刑9年，全案可上訴。1060104

(中央社)