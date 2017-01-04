擄國中女生灌藥性侵 惡狼重判9年
苗栗縣某國中女學生去年9月放學途中，遭32歲張姓男子隨機擄上車並灌藥性侵，被害女學生至今仍未走出陰影。苗栗地院今天以加重強制性交等罪，重判張男有期徒刑9年。
「同學，可以幫我撿一下東西嗎？」去年9月5日設籍雲林縣的張男，自彰化駕車北上苗栗某國中附近，藉故請被害女學生幫忙撿拾駕駛座後方物品，並伺機強推女學生上車反鎖車門，駛往苗栗市大同國小地下停車場犯案。
判決書指出，張男在車內掐住女學生脖子，以童軍繩捆綁手腳，並強灌4顆含第四級毒品成分的宜眠安藥丸，隨後以手指性侵；少女不斷掙扎，並以內急為由，央求到附近速食店如廁，才順利脫逃。
警方獲報後，9月7日循線在彰化縣員林鎮租屋處逮捕張男，他於偵訊中一再否認犯行，落網當天即遭裁定收押至今。
案經苗栗地院審理，張男並未提出和解賠償，被害少女父親更當庭表示，「天下父母心，希望其他小孩不要發生這種事」，女兒現在狀況非常不好，脾氣暴躁，不敢出門。
法官審酌高職畢業的張男為成年男子，家中尚有父母及1名未成年子女，另有懷孕女友，竟為滿足一己私慾，伺機尋找性侵對象，見被害少女年幼可欺，且獨行1人，遂以強暴方式灌藥性侵，造成被害人及其家人身心嚴重傷害，更嚴重威脅社會治安，使學校、家長及學生害怕恐慌，依以藥劑強制性交等罪重判有期徒刑9年，全案可上訴。1060104
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。