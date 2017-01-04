春節寄放毛小孩 北市提供合格旅館名冊
農曆春節將屆，台北市動物保護處今天說，為讓民眾可順利找到毛小孩安心旅館，提供3步驟和合格寵物業者名冊，讓飼主及毛小孩都可以快樂過年。
動保處說，3步驟分別為「合格業者網上查、簽訂契約有保障、施打晶片疫苗好安心」。
動保處表示，民眾找寵物旅館時，可了解業者是否有「特定寵物業管理辦法」營業許可證，若無照經營，可依「動物保護法」處新台幣10萬元以上、300萬元以下罰鍰，但是該法目前僅適用的寵物種類只有犬隻，貓、兔等其他寵物尚無相關規範。
台北市目前合法領有許可證的狗旅館業者、105年度寵物業評鑑結果皆公告在動保處網站。
動保處也提醒飼主，送愛犬去寄宿前，應先充分與業者溝通，詢問過年期間寵物旅館業者排班方式及時間，並簽訂契約，以書面註明寄養方式，也應向業者主動表明寵物的個性、相關病史、進食與用藥習慣，以保障雙方權利義務。
此外，也應該事先約定寵物意外、就醫，與醫療費用分攤方式，避免後續衍生的消費糾紛，動保處呼籲，各類寵物寄宿若遇相關消費糾紛，皆可依「動物保護法」及「消保法」釐清責任歸屬及賠償責任。
動保處表示，過年期間，犬貓頻繁進出寵物旅館及寵物美容店，都是走失及疾病傳染等高峰期，為保護毛小孩，送犬貓附寄宿前，務必先為愛犬植入晶片或辦理寵物登記、施打相關預防注射疫苗如狂犬病等，並做好內外寄生蟲驅蟲，以減少遺失及交叉感染疾病風險。1060104
(中央社)
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