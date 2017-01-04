達欣12月戰績長紅 布拉獲單月MVP
SBL達欣的布拉2016年12月平均每場比賽可貢獻20.9分、15.5籃板、3.1阻攻，除幫助球隊穩坐龍頭寶座，他個人也拿下單月MVP獎項。
超級籃球聯賽（SBL）台北達欣工程隊的布拉（SimBhullar）2016年12月出賽11場，平均可攻下20.9分，排名第2，每場比賽可抓下15.5個籃板，排名第2，每場比賽送出3.1次阻攻則是排名第1，助達欣打出8勝、3敗的成績，目前穩坐戰績榜龍頭位置，他也獲得單月最有價值球員（MVP）殊榮。
布拉表示，球隊的戰績保持的不錯，他自己這幾個月也都在持續進步，讓他很高興拿下這個獎項，也很期待接下來的比賽。
被公認本季SBL「最難解的習題」，布拉表示，各隊的洋將能在SBL生存，其實都有一定的實力，所以在對上時也都不輕鬆，特別像裕隆的賀夫（Herve Lamizana）、金酒的菲爾普斯（Eugene Phelps）主打前鋒，兩人都有一定的速度、靈活度，防守起來會較吃力。
對於自己的表現，布拉說，他不想太早對自己本季的成績做出評斷，因為畢竟現在球季才過了一半，事實上他從開季前就定下幫球隊不斷贏球和拿下總冠軍的目標，若球季結束時這兩個目標都能達到，他才會覺得自己有個成功的一季。1060104
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。