達欣12月戰績長紅 布拉獲單月MVP

SBL達欣的布拉（左）2016年12月平均每場比賽可貢獻20.9分、15.5籃板、3.1阻攻，除幫助球隊穩坐龍頭寶座，他個人也拿下單月MVP獎項。中央社記者李晉緯攝 106年1月4日

SBL達欣的布拉2016年12月平均每場比賽可貢獻20.9分、15.5籃板、3.1阻攻，除幫助球隊穩坐龍頭寶座，他個人也拿下單月MVP獎項。

超級籃球聯賽（SBL）台北達欣工程隊的布拉（SimBhullar）2016年12月出賽11場，平均可攻下20.9分，排名第2，每場比賽可抓下15.5個籃板，排名第2，每場比賽送出3.1次阻攻則是排名第1，助達欣打出8勝、3敗的成績，目前穩坐戰績榜龍頭位置，他也獲得單月最有價值球員（MVP）殊榮。

布拉表示，球隊的戰績保持的不錯，他自己這幾個月也都在持續進步，讓他很高興拿下這個獎項，也很期待接下來的比賽。

被公認本季SBL「最難解的習題」，布拉表示，各隊的洋將能在SBL生存，其實都有一定的實力，所以在對上時也都不輕鬆，特別像裕隆的賀夫（Herve Lamizana）、金酒的菲爾普斯（Eugene Phelps）主打前鋒，兩人都有一定的速度、靈活度，防守起來會較吃力。

對於自己的表現，布拉說，他不想太早對自己本季的成績做出評斷，因為畢竟現在球季才過了一半，事實上他從開季前就定下幫球隊不斷贏球和拿下總冠軍的目標，若球季結束時這兩個目標都能達到，他才會覺得自己有個成功的一季。1060104

(中央社)