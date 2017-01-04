未走斑馬線鑽車陣 台中6歲童遭撞骨折

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台中市1名6歲翁姓男童上月31日橫越上安路因未走斑馬線，遭48歲劉姓男子所駕駛之自小客車撞上，右腿骨折。（陳世宗翻攝）

1名6歲的翁姓男童，日前橫越台中市上安路因未走行人穿越道，並從車陣中竄出，與另名48歲劉姓男子所駕駛之自小客車發生交通事故，劉男並無飲酒，意外造成翁姓男童右腿骨折；台中市警局第六分局4日特呼籲提醒家長，攜帶幼童外出時，應多注意孩童安全，避免發生危險。

警方指出，事故發生於去年12月31日下午14時57分，台中市西屯區上安路136號前，一名6歲翁姓男童橫越上安路，因未走行人穿越道，並從車陣中竄出與另名48歲劉姓男子所駕駛之自小客車發生交通事故，造成翁姓男童右腿骨折。

第六分局長林樹徽提醒家長，平常及農曆春節假期攜帶幼童外出時，務必要多注意孩童的安全，避免發生危險。

(中時)