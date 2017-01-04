成大歷史文物館展新貌，今天盛大啟用。（曹婷婷攝）

成大歷史文物館面積92坪，重塑後內部空間可多功能使用。（曹婷婷攝）

近百年歷史的成功大學歷史文物館，重新換裝展新貌！造型古樸優雅的歷史文物館，有一說是日治時期軍用倉庫，1972年，歷史系創立「史蹟勘考小組」，師生共同努力於府城暨台灣史蹟踏查和文物蒐羅，並與美國哈佛大學燕京學社合作，進行台灣史研究，是國內各大學與台灣史研究先驅；1976年，建物定位「歷史文物館」，定期舉辦特展等，承載對府城與台灣歷史深厚情感。

一改過去純靜態展演空間，未來，不僅是成大人文教學、互動等場域，更是大學、城市與產業人文創新的匯集點，以嶄新面貌問世的歷史文館今天上午9時盛大啟用，蘇慧貞校長、文學院院長陳玉女、規劃與設計學院院長吳豐光、工學院院長李偉賢等一起剪綵；建築系主任鄭泰昇、創業產業所所長劉舜仁、歷史系主任翁嘉聲、中文系主任林朝成、考古所所長劉益昌等師生都出席觀禮。

蘇慧貞致詞指出，教育部「人文及社會科學知識跨界應用能力培育計畫」補助成大執行「創意三角洲：建構大學、城市、產業的鏈結」，自己是計畫主持人，教育部的計畫帶給成大文及社會發展的新機會，重啟新貌的歷史文物館，將成為成大人文大道起點，跨院共享的空間與平台。

蘇慧貞表示，創意三角洲的計畫，希望成大每個學院都能參與，過去，台灣幾乎沒有大學提的計畫能讓每個學院都參與，成大創意三角洲計畫則納入各學院，不只要成為成大的歷史典範，也希望台灣所有大學都能敞開心胸合作，為下一代耕耘更好的典範。

陳玉女院長致詞表示，成大文物館已有40年歷史，周邊有240多年的小西門、小東門城垣，150年的歷史系館與大成館，禮賢樓也有150年歷史，是成大也是府城重要的歷史場域。

2015年，鄭泰昇主任提出改造歷文物館空間的構想，獲得歷史系老師認同。鄭泰昇表示，文學院是思想強勢，資源弱勢，創意三角洲計畫將資源給文學院，因緣際會改造了歷史文物館，感謝歷史系敞開心胸接納。

他說，有人奇怪建築系為文學院整理建物？但人文創新就要有人文關懷精神，若校內做不到跨領域人文關懷，遑論要去校外做社區服務，希望這個計畫是台灣跨域合作的典範，期許創意三角洲計畫是眾水匯流到三角洲的地方，讓成大跨域的力量，航向大海、航向世界。

教育部2016年推動「人文及社會科學知識跨界應用能力培育計畫」，希望透過補助，改變人文社科教育以及推動創意跨域合作，讓人文精神、社會關懷的態度注入理工、商學、醫學等領域。全台11所大學獲得經費，多數是社會科學為主，成大是極少數以文學院為主體執行計劃，成大的計畫名稱為「創意三角洲：建構大學、城市、產業的鏈結」。選擇以歷史文物館做為人文跨域教學、論壇、師生社群互動共創、展演及校內外文藝交流等多功能空間。

創意三角洲計畫，將歷史文物館的空間打造成可供師生有效利用的場域，也讓歷史文物館更融入校園生活，不僅各院系在此交流、舉辦工作坊等活動，也能帶動城市、國際的鏈結，思考台南文化地理、歷史、都市、建築、古蹟等人文空間空間形成的過程，去推動跨國際性世界文化遺產的認知教育。

之後，成大將繼續推動域跨域「熱蘭遮城（ZADA）四百年研究」大型計畫；希望透過大型的研究帶動大學、城市與國際之間的對話，建構新南方的台灣國際觀點。也希望成大的學生能與台南有所連結在一起，認識從熱蘭遮到府城到成大，珍貴的台南文化資產，並成為一輩子的想像。

蘇慧貞指出，成大在台灣史的部份有可著力的基礎，近年，又新設考古所，未來可望發展成為台灣考古重鎮，期待成大成為重啟台南人記憶的關鍵大學，將台灣歷史的連結與交流帶到世界。也希望透過成大在台南的挖掘，找出世界歷史會關注的厚度，延伸的設計將是有實力的文創作品。

(中時)