花毯節石虎迷宮向日葵盛開 賞花正當時
2016台中國際花毯節首度移至后里舉辦，開幕以來已破100萬人次，元旦三天連假更創下超過48萬人次賞花紀錄；觀光旅遊局表示，近日天氣穩定，石虎迷宮花牆向日葵盛開，加上花牆約一般成人高度，大小朋友進入體驗相當有趣，花毯節預計8日閉幕，賞花正是時候。
觀旅局長陳盛山說，為2018台中世界花卉博覽會暖身，配合花博以石虎為吉祥物，除石虎人偶在花毯節趴趴走，與民眾互動合照，園區藏著12隻石虎的意象，其中之一就是石虎腳掌迷宮，全長達800公尺的迷宫步道，以向日葵花牆圍成石虎腳掌的形狀，最受小朋友歡迎。
觀遊局表示，近日天氣晴朗穩定，迷宮上向日葵形成一片花海美麗景象，在夕陽時分，還可捕捉到向日葵盛開的模樣，尤其一般向日葵大多朝向東方，由於后里花田綠廊東北季風較強，石虎迷宮向日葵朝向西南方形成有趣的畫面；吸引遊客特地走入迷宮體驗花團蔟擁的感覺，拍照留影成為花毯節一大亮點。
陳勝山說，花毯節展期至8日止，歡迎民眾把握最後賞花機會，並提醒民眾，此次活動採接駁車入園，活動週邊道路進行交通管制，民眾可將車輛停放在指定停車場後再搭乘免費接駁專車入園，或搭火車、公車轉接駁車到園區，交通資訊可至「2016台中國際花毯節」活動官網查詢。
(中時)
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