吉林養老院大火 7老人死亡

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中國大陸吉林省一處養老院今天清晨4時許發生火災，當時共有39名老人在室內，其中7人死亡，事故原因還在調查。

新華社報導，吉林輝南縣的這起火災發生於清晨4時10分，火勢隨後被消防隊撲滅，全院有32人被轉移安置，7人死亡。1060104

(中央社)