前天津市委代理書記黃興國 遭開除黨籍、公職

大陸中央紀委監察部網站4日下午公布，天津市原市委代理書記、市長黃興國，因嚴重違紀被開除黨籍和公職。去年9月10日，黃興國因「涉嫌嚴重違紀，接受組織調查」。

公告稱，黃興國「嚴重違反政治紀律和政治規矩，妄議中央大政方針，破壞黨的集中統一，陽奉陰違，搞迷信活動，打探涉及本人的問題線索，對抗組織審查；違反組織紀律，違規選拔任用幹部並收受財物，封官許願，任人唯親；違反廉潔紀律，收受禮品、禮金，縱容、默許親屬利用其職務上的影響獲取巨額利益，利用職權和職務上的影響為其子謀取私利，在企業經營等方面為他人謀取利益並收受巨額財物；違反工作紀律，違規安排出訪隨行人員，對身邊工作人員失察失管。利用職務上的便利為他人謀取利益並收受財物問題涉嫌犯罪。」

公告並提到，黃興國身為中央委員，嚴重違反政治紀律和政治規矩、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和國家法律，政治上蛻變，經濟上貪婪，生活上腐化，其違紀行為性質十分惡劣、情節特別嚴重、影響極壞，嚴重破壞了天津的政治生態，損害了黨的事業和形象，應予嚴肅處理。

公告稱，依據《中國共產黨紀律處分條例》等有關規定，經中央紀委常委會議研究並報中共中央政治局會議審議，決定給予黃興國開除黨籍處分；由監察部報請國務院批准給予其開除公職處分；收繳其違紀所得；將其涉嫌犯罪問題、線索及所涉款物移送司法機關依法處理。給予其開除黨籍的處分，待召開中央委員會全體會議時予以追認。

(旺報)