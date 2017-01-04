最希望假戲真做CP 第一名是他們！

宋慧喬、宋仲基靠著《太陽的後裔》紅遍全亞洲。(圖／翻攝自韓網)

每部戲劇都會創造出「螢幕情侶」，男女主角之間甜蜜互動，常讓粉絲看得心癢癢，希望他們可以真的在一起，現韓國網友也票選最希望他們成為真實情侶，第一名由《太陽的後裔》雙宋奪下。

宋慧喬、宋仲基靠著《太陽的後裔》紅遍全亞洲，下戲後仍是粉絲心中的最佳螢幕情侶，還多次傳出假戲真做和結婚傳言，現韓國網路調查公司進行投票，「2016電視劇情侣中最希望哪一對成為真正的情侶」，雙宋以16.4%的得票率奪得冠軍。

而第二名是現正在韓國熱映的《月桂樹西裝店的紳士們》顯祐和李世榮，《雲畫的月光》朴寶劍和金裕貞則拿下第三名。

(中時電子報)