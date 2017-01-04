小豬跳車亂竄國5 警方追捕

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國道5號南下宜蘭羅東段今天有1隻豬在路上亂竄，國道警方與相關人員費了九牛二虎之力，才把豬隻五花大綁搬運載離，載運豬隻的駕駛因此吃上罰單。

國道5號南下44公里處（羅東路段）約在上午11時15分，傳出1隻豬在路上亂跑，許多開車路過的駕駛人見狀後，紛紛放慢車速。

國道公路警察局第九公路警察大隊與國道高速公路局北區工程處頭城工務段獲報到場後，隨即啟動交管，緊急封閉外側車道，並費了九牛二虎之力，才把豬隻五花大綁搬運上車，載回頭城工務段暫時暫置。

國道警方說，事發後，載運豬隻的呂姓駕駛發現車上少了1隻豬，主動與警方聯絡，並接受調查。呂姓駕駛因違反道路交通管理處罰條例，開罰新台幣3000至9000元的罰單。1060104

(中央社)