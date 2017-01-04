任賢齊賽車撞樹車毀 腰傷無大礙

藝人任賢齊參加達卡世界級越野車大賽，3日比賽發生意外撞樹，人飛出去受傷、車毀了，今天透過經紀公司報平安，除了腰傷，傷勢沒大礙。

任賢齊為完成夢想，今年參加達卡（DAKAR）世界級越野車大賽2日開戰，3日凌晨4時跑到第2賽段快要終束時發生意外，摩托車撞向大樹，整個人飛出車外，下午透過經紀公司表示，傷勢沒大礙，目前在阿根廷療傷。

任賢齊說，第1賽段順利跑完，第2賽段跑了450公里公路後進特殊賽段，之前下過大雨，路都變爛泥，比想像難跑百倍，飛起塵土太多，根本看不到前面的路及車。

他表示，第一次撞車是追撞前面車手，飛揚的塵土太大，什麼也看不清，前面車手可能也是什麼也看不到突然煞車，結果就撞車。之後再跑了90公里，遇上爛泥地，「車撞到樹我整個飛了出去，再跌落水潭，扭傷了腰。」

任賢齊坦言想繼續比賽，後面還有幾百公里，但當時汗流太多，有虛脫無力感、頭好暈，休息很久，最後發現腰傷讓他無力再把車拉起來，改由直升機送他回大本營。

談起傷勢，任賢齊要大家不用擔心，檢查後沒骨折、沒內出血，醫生打趣笑稱很幸運他身上除了腰傷沒大礙，「目前只是不能搬重物，不能行房。」與他相同命運的約有30多個車手，都在第2段賽道受傷，看到不少車手都是斷手斷腳，「我真的很幸運了」。

任賢齊說，受傷那刻腦海一片空白，沒想什麼，只是不停想是否可爬起來繼續，後來腰痛連撐起身也吃力，就知道這次真的完了，好不甘心。目前在阿根廷休養幾天，再決定是要回來，還是前往下一站給隊友打氣。1060104

(中央社)