青年入民進黨 願以年輕語言說明政策
民進黨今天舉行「青年菁英入黨」記者會，由兼任黨主席的總統蔡英文授予入黨證書。青年黨員將以國際社團優勢，協助推動新南向政策，也願意以青年熟悉的語言，說明民生議題。
民進黨今天舉行中常會，蔡總統和全體中常委在會前舉行「青年菁英入黨」記者會，共有24位青商總會幹部已經在去年入黨，今天由蔡總統授予入黨證書。
代表接受入黨證書的青商總會總會長侯宗延致詞時說，蔡總統常提到要大家一起改變台灣，當她的眼睛跟耳朵，幫她看到沒看到的東西、聽到沒聽到的東西，也要當她的嘴巴，宣揚她的治國理念，也要做她的手腳為她奔走，收服所有人民加入台灣改革的行列。
侯宗延說，青商總會會員們積極加入改革的行列，以國際社團的優勢，協助推動各項國際政策，例如新南向政策，會邀請印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡各國青年領袖來台針對新南向政策進行交流議題。
而針對民生議題，候宗延表示，他們願意當種子，以青年熟悉的語言，向青年宣示及說明。
侯宗延說，在執政黨全面執政的時代，他們願意帶領更多年輕朋友一起邁向美好的未來，希望帶動更多年輕人共創青年的新力量。
侯宗延稍後受訪時說，他們在蔡總統選舉期間就成立青商總會全國後援會，去年11月和民進黨秘書長洪耀福接觸，24個人決定一起加入，實現蔡總統的理念，代表年輕人發聲。
侯宗延說，青商會的成員年齡普遍介於18歲到40歲，今天出席記者會的24個入黨會員都在40歲以下，年紀最長39歲，最年輕28歲。1060104
(中央社)
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