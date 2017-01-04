漲價是必然 洪秀柱：匪夷所思

中國國民黨主席洪秀柱今天表示，「一例一休」引發紛擾，行政院長林全卻說漲價是必然，說的理直氣壯，令人匪夷所思；國民黨不會放任不管，會著手研擬配套。

國民黨中常會原安排國民黨籍立委林麗蟬報告國籍法修法，但因林全一席「修勞動基準法目的是減少勞工工時，但不可能不付出社會代價，漲價也是必然結果」，引發爭議，國民黨臨時特別邀台北市商業會理事長王應傑報告「一例一休」引發的後遺症。

王應傑表示，「一例一休」影響最大的是大眾運輸業，雖然政府已於去年7月針對汽車客運業提出方案，但因應情勢發展，客運業已取得默契，最慢元宵節後要漲價。「一例一休」造成的影響，比前總統馬英九任內的油電雙漲影響還大。

王應傑說，「一例一休」，勞工薪水理論上應該會增加，但事實上，大眾運輸業人力減班的情況下，票價一定會提升。他也提到國民黨之前推動的「兩例」有點意氣用事。

洪秀柱聽取報告後說，「一例一休」引發紛擾，林全卻說漲價是必然，說的理直氣壯、理所當然，引起社會譁然，政府一意孤行推動「一例一休」，造成很多後遺症。

她表示，「一例一休」讓7成原本享受周休二日的勞工跟著新制承擔漲價、裁員的結果，放任一切的當政者還認為理所當然，林全的話讓人匪夷所思。

洪秀柱說，當年國民黨的油電雙漲，被罵罪該萬死，民進黨現在卻對「一例一休」引發的爭議，視為理所當然、輕描淡寫。

洪秀柱表示，如果蔡政府早知這樣的狀況，還會不會加碼讓「一例一休」法案通過，不知民進黨心裡作何感受？國民黨不會放任不管，會著手研擬配套，讓黨籍立委提案。1060104

(中央社)