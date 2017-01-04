妙齡女疑吸毒過量亡 警追查毒品來源
台北市南京東路三段民宅套房內一對男女朋友，疑因性愛搭配大量毒品吸食導致女子死亡、男子昏迷，警方正全力追查毒品來源。
台北市警局中山分局調查，這個套房是這名男子租屋處，2日晚上10時左右他打電話給前女友求救，對方驚覺不對，前往察看，只見一名女子全裸倒臥在浴室死亡，身上沒有外傷，而男子則昏迷不醒，送醫後已恢復意識，沒有生命危險。
警方到場採樣時，尋獲50多包毒咖啡、K他命、搖頭丸，且現場有濃濃吸食後殘留的味道，懷疑是女子吸食過量導致死亡；男子向警方供稱，雙方是男女朋友關係，當天是在性愛時為了助興而準備毒品吸食，沒想到玩過頭了。
由於2人皆無毒品等前科，都在同一地方從事服務業，警方澄清案發現場並無其他人參與，沒有轟趴或叫酒店妹等行為，目前警方正全力追查這些毒品來源。1060104
(中央社)
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