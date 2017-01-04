邁向低碳機場 桃機邀所有單位動起來

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(中央社記者邱俊欽桃園機場4日電）桃園機場公司今天舉辦「2017年邁向低碳機場宣示活動」，同時邀請機場免稅商店、航空公司、地勤公司等單位，一起為推動低碳、綠能的環境而努力。

桃園機場公司表示，為維持高度競爭力及永續發展願景，桃園機場公司積極擴展服務能量，在2016年突破4200萬年旅客量，為了響應國際減碳需求，希望在新的一年能夠致力於各項減碳計畫，讓機場的溫室氣體排放量持續降低。

桃園機場公司在「2017年邁向低碳機場宣示活動」中，特別邀請機場免稅商店、航空公司、地勤公司等機場單位與會，並且希望透過集思廣益、構思執行更多元化的減碳措施，達成全面減碳，擴大綠能等效果。

桃園機場公司也指出，桃園機場已陸續規劃及推動溫室氣體排放量盤查、空調及照明系統節能方案、車輛電氣化等多項措施，並通過ISO 14064-1及ISO 50001等國際溫室氣體及能源管理標準，以善盡企業社會責任，逐步有效達成桃園國際機場的溫室氣體減量與永續發展目標。1060104

(中央社)