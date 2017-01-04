阿諾主持新名人接班人 改說：你被終結了

美國總統當選人川普（Donald Trump）過去主持「誰是接班人」（The Apprentice）時，最令人難忘的就是他淘汰參賽者時說的口頭禪：「你被開除了。」

法新社報導，如今川普即將入主白宮，這場實境秀的新主持人阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）恐怕不僅僅只是開除人。

阿諾這位好萊塢明星和加州前州長昨晚在節目首播時說：「你被終結了。」

這位前健美先生在「新名人接班人」（The New Celebrity Apprentice）首集播出後推文：「第1個向來不容易，但你現在知道界線在那裡了，且這些來賓知道我的期望很高，要勇於冒險、卯足全力。」

全新一季節目在加州洛杉磯拍攝，包括女拳擊手萊拉（Laila Ali）、歌手「喬治男孩」（Boy George）與實境電視秀明星妮可「史努姬」波利齊（Nicole "Snooki" Polizzi）等來賓在與商業相關的挑戰中一較高下，由阿諾擔任裁判。（譯者：中央社許湘欣）1060104

(中央社)