九九峰生態藝術園區移交 過渡期像荒廢

文化部所屬的九九峰生態藝術園區移交南投縣政府，園區過渡期幾乎呈荒廢狀態、展館關閉，愛好藝術的民眾撲空，不禁失望。

位於南投縣草屯鎮、先前為文化部所屬的「九九峰生態藝術園區」民國103年8月25日風光啟用，時任文化部長的作家龍應台、前南投縣代理縣長陳志清、國立台灣工藝研究發展中心主任許耿修、南投在地藝術家李轂摩等人出席揭幕、植樹紀念。

九九峰生態藝術園區原為文化部所屬，工藝中心代管，但配合南投縣政府發展九九峰侏羅紀生態園區，已於民國105年12月28日有償撥用給南投縣政府。

九九峰生態藝術園區目前主展館玻璃大門貼著「本館因內部整修維護，暫不開放」公告紙張，但內部空空蕩蕩，不見施工跡象，館旁廁所垃圾桶堆滿垃圾；園區角落另一座廁所外觀髒、舊，看似封閉許多，而「藝術家創作工坊」也無藝術家進駐，內部空蕩、飄散臭味。

裝置在園區的藝術品「森之迴」由王振瑋創作，運用漂流木、壓克力彩繪，但作品已損壞、散落在原地；由龍應台、陳志清、許耿修、李轂摩種植的樹苗，經過2年多時間，不見翠綠茁壯，枝葉稀疏。

工藝中心今天表示，代管經費1年新台幣600萬元，須支付保全、館員等人力薪水，還要維護占地4.8公頃的園區，「一直盡力在做」；主展館一直有策展，最後一個展覽檔期直到105年9月20日，之後辦理移交作業。

工藝中心表示，園區角落廁所因考量清潔人力，配合大型活動才開放；藝術家創作工坊搭配活動，曾有藝術家短期進駐1、2個月；「森之迴」作品損壞、回歸大地，是藝術家創作概念之一，藉由自然崩壞，讓素材漂流木回歸土地，而非讓作品「一直在那展示」。

工藝中心表示，龍應台等人當初種植的樹種為木藍，種植在主展館前，有日照及水分充足的良好生長環境，但土壤層較薄、較少，因此生長狀況不如預期，矮小了幾倍，且枝葉春夏季較茂密，秋冬較少，大致來說，生長狀況還算「可以接受的範圍」。1060104

(中央社)