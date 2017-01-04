9車連環撞 國道1號南下嚴重回堵

國道一號南下30.8公里處發生貨櫃車撞小客車共9車車禍。（陳心瑜翻攝）

(15:30更新內文) 今天下午2時27分許，國道一號南下30.8公里處、三重至五股間發生貨櫃車撞小客車共9車車禍，事故的貨櫃車翻覆打橫在外側3線道，僅剩1內側車道可供通行，警方已到場疏導交通排除事故。而事故造成一名62歲駕駛手部擦傷，意識清醒並無大礙，已送醫治療。警方表示未造成人員受困及起火情形，事故原因仍待釐清。

(中時)