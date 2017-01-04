楊受成么兒搬出Twins陪吃 狂追賭王最美千金

楊政龍(右圖)被爆找蔡卓妍幫忙，追求賭王千金何超蓮。(取自何超蓮IG、東網)

但何超蓮只把楊政龍當哥哥看待。(取自何超蓮IG)

澳門賭王何鴻燊女兒何超蓮，情斷歌手吳克群後桃花不斷，先後與香港富三代霍啟山、柯震東、方力申傳出緋聞，現在又有富二代加入戰局，那就是擁有百億身家的英皇集團主席楊受成么子楊政龍。

25歲何超蓮憑著甜美外型與雄厚家世，被封為全城最美千金，自與吳克群分手後更是不乏追求者，日前又被港媒爆料，指楊政龍得知何超蓮喜歡Twins，還特地安排飯局約成員「阿Sa」蔡卓妍、歌手張敬軒等人，一起幫忙追何超蓮。

只是何超蓮好友就爆料，其實何超蓮與楊政龍從小一起玩到大，一直把楊政龍當哥哥而已，完全沒有想過要把兩人從兄妹關係升格當戀人，所以一直稱呼楊政龍為哥哥，就是不想他人誤會。

(中時電子報)