李冰冰爆戀情 胡歌沒事換「他」微博淪陷

李冰冰跟任泉是多年好友。（圖／取自李冰冰微博）

李冰冰今被爆有新戀情。（圖／翻攝自全明星探微博）

任泉微博被塞爆。（圖／取自任泉微博）

李冰冰傳與小男友交往。（圖／中時資料照片）

金馬影后李冰冰今(4日)被爆出新戀情，與一名小她10歲的男子親密同遊三亞，外傳男方姓許，是某投資公司高層，和李冰冰家人也熟識，頗有準女婿之姿，演藝圈再次傳出喜訊，身為「微博淪陷專業戶」的胡歌這回沒事，反倒是李冰冰的萬年緋聞男友任泉微博被留言塞爆了。

去年霍建華、安以軒、唐嫣等人傳戀情，人緣好的胡歌微博總會被網友的逗趣留言塞爆，紛紛虧：「怎麼不是你」，今李冰冰傳出名花有主，但對象竟不是任泉，而是被拍到與另一名神秘男子大方親吻、擁抱，關係親密，引發網友熱議。

據悉，李冰冰和任泉自從學生時代認識，兩人結識20多年，也曾一起投資餐廳，於公於私都是好友，去年李冰冰還曬照喊：「咱都認識23年了，祝最愛的泉哥生日快樂」，兩人的關係有如現實版的程又青與大仁哥，如今「又青姐」傳出情定小男友，也難怪粉絲會遺憾喊：「可惜不是你」。

(中時電子報)