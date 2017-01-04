李冰冰爆戀情 胡歌沒事換「他」微博淪陷
金馬影后李冰冰今(4日)被爆出新戀情，與一名小她10歲的男子親密同遊三亞，外傳男方姓許，是某投資公司高層，和李冰冰家人也熟識，頗有準女婿之姿，演藝圈再次傳出喜訊，身為「微博淪陷專業戶」的胡歌這回沒事，反倒是李冰冰的萬年緋聞男友任泉微博被留言塞爆了。
去年霍建華、安以軒、唐嫣等人傳戀情，人緣好的胡歌微博總會被網友的逗趣留言塞爆，紛紛虧：「怎麼不是你」，今李冰冰傳出名花有主，但對象竟不是任泉，而是被拍到與另一名神秘男子大方親吻、擁抱，關係親密，引發網友熱議。
據悉，李冰冰和任泉自從學生時代認識，兩人結識20多年，也曾一起投資餐廳，於公於私都是好友，去年李冰冰還曬照喊：「咱都認識23年了，祝最愛的泉哥生日快樂」，兩人的關係有如現實版的程又青與大仁哥，如今「又青姐」傳出情定小男友，也難怪粉絲會遺憾喊：「可惜不是你」。
(中時電子報)
關鍵字：李冰冰
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