友善餐廳X智能科技！小V助視障朋友點餐嘗美味

台北市文化局副局長與李麗珠（右一）與中華民國視障者家長協會秘書長（左一）藍介洲共同致贈感謝狀給參與示範計畫的業者。（「2016台北設計之都」提供）

對於助視障朋友而言，因為眼睛看不到，所以需要更多感官經驗來瞭解這各世界！而新科技和藝術的發明，就為他們帶來新希望，也看到另一種美好與愛！

回想一下，當你帶著阿公阿嬤去餐廳吃頓飯，手裡拿著密密麻麻的菜單問她想吃什麼？結果，阿媽最常對你說的就是：青菜啦（台語，隨便的意思）！其實，你知道嗎，阿嬤真的不是只想吃青菜！超過五成長輩外出用餐最大困擾就是看不清楚菜單，沒辦法點自己想吃的菜！

現在，只要上網搜尋：「聰明的小V」，就可以幫阿嬤的忙。在跨年前夕，众社會企業在社企聚落發表友善餐廳APP「聰明的小V—聽我說好菜」服務，透過智慧語音報讀助長輩和視障朋友點餐。

台北市文化局副局長與李麗珠（後排右五）與視障者、身障者與不同使用者、設計團隊及參與的友善餐廳業者業者一同合影。（「2016台北設計之都」提供）

一般人到餐廳最期待的就事莫過於在琳琅滿目的菜單裡挑選今日的餐點，但是視障者卻無法享受這樣的驚喜。「常常只能點一樣的東西，幾乎不知道有限定套餐或限時優惠，甚至不知道要不要加服務費，很怕錢不夠！」作為視障者，中華民國視障者家長協會秘書長藍介洲表示每次點餐服務生跟自己都很緊張。

聰明的小V。（2016台北設計之都）

聰明的小V代表Smart Voice Menu。众社會企業創新服務組長黃薇齊分享技導入服務設計的理念：「店家可以主動發佈與修正各項菜單、商品和優惠資訊。使用者只要下載友善餐廳APP，『聰明的小V』就如同另一個虛擬的服務生，會告訴你店家的最新菜單還有優惠資訊」。

台北市文化局李麗珠副局長全程參與並為參與示範計畫的業者頒發感謝狀，與使用者、設計師與業者一起對話分享這整年的設計導入過程，頻頻點頭偶爾也鎖眉深思，被邀請發言很靦腆拒絕，但一說到社會設計、高齡化長照問題便滔滔不絕：「聲音也讓科技更有人味，而透過公私協力，才能讓設計被落實，聰明的小V代表的就是社會創新與設計之都的精神。」

在2016台北世界設計之都計畫和臺北市政府文化局的幫助下，众社會企業展開與視障者、專家、餐飲業者等跨界設計師的對話。經由服務設計探索、定義、發展、執行，研究視障者於餐廳的使用情境。

成功結合藍牙微定位感應與語音科技，在友善餐廳建置「聰明的小V—聽我說好菜」系統，協助視障者點菜，也幫店家管理菜單、發送優惠。台北市已有生態綠公平貿易咖啡聯盟店家、金色三麥餐飲股份有限公司、台糖台北會館、誠品行旅The Chapter䓁25家餐廳。

台北市文化局副局長李麗珠（右）與众社會企業設計團隊負責人－創新服務組長黃薇齊（左）手比小V手勢，邀請大家下載友善餐廳APP體驗小V的智慧語音菜單服務。（「2016台北設計之都」提供）

「我們是小型店家，在資源上很難做到面面俱到，但有了聰明的小V，彷彿多了一個可愛的助手，也拉近與顧客距離，變成店裡老朋友、小朋友、盲朋友的好朋友！」－Yup Café & Bistro－侯友竣執行總監這樣分享他的使用經驗。

金色三麥餐飲股份有限公司－葉俊宏經理表示：「菜單管理真的很不容易，透過這個系統，可以做後台管理、即時更新，還可以用語音服務到更廣的客群，對於連鎖餐廳是很好的流程與服務創新設計。」

(中時電子報)