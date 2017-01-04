疑閃避野狗 廂型車自撞電線桿

彰化縣二水鄉今天下午發生1起廂型車車禍，1輛廂型車疑似為了閃避野狗，撞上電線桿，車上8人受困車內，警消仍在處理中。

彰化縣消防局指出，今天下午2時13分左右接到民眾報案指稱，有1輛廂型車行經二水鄉復興國小前，疑似為了閃避野狗，廂型車失控撞上電線桿，車體變形，車上包含駕駛有8人受困，傷勢以及車禍發生原因，消防局人員仍在確認中。1060104

(中央社)