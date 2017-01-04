教保員拉傷幼童手臂 判拘役50天

台北市某幼兒園張姓女教保員，被控強拉一名幼童手臂，致其多處挫傷，家長氣的提告。台北地院今天審結，依成年人故意對兒童犯傷害罪，判張女拘役50日，得易科罰金，可上訴。

判決書指出，張女在一間天主教會附設幼兒園，擔任幼教保育員工作；2歲多的劉姓幼童在民國104年10月某日中午用餐時間，因時不肯吃飯並打翻飯菜，也坐在地板上哭鬧，拒絕挪位子給張女打掃、清潔，張當下抓住劉的臂膀強行移置，導致其雙側上臂、腋下等部位出現瘀挫傷。

劉童的母親幫孩子洗澡時發現傷勢，立即拍照存證，隔天也向校方反映；張女事後傳簡訊跟劉童的母親表達歉意，幼童家屬報警提告。

台北地方法院認為，張女雖向家長道歉、坦承犯行，但幼童母親不願和解，考量張從事幼教工作20年，照顧幼兒經驗豐富，卻以不正確的方法教育小孩，因此判處拘役50日，可易科罰金。1060104

(中央社)