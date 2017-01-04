日圓弱投資人樂 日股開紅盤大漲

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日圓走軟激勵投資人紛紛進場，東京股市新年第一個交易日即開紅盤一舉收高。

法新社報導，日經225指數收在19594.16點，大漲2.51%或479.79 點。

東證一部指數也上漲2.36%或35.87點，達1554.48點。（譯者：中央社許湘欣）1060104

(中央社)