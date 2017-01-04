一例一休效應 女遊民溜進台中地院過夜

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台中地方法院去年底取消第二辦公大樓工友平日夜間及假日值班勤務，沒想到一名女遊民趁元旦連假期間，溜進台中地方法院第二辦公大樓過夜，昨天上午女法警巡邏發現後將她勸離。

台中地方法院行政庭長莊深淵今天表示，昨天早上女法警巡邏時，發現這名睡在第二辦公大樓1樓服務中心的女遊民，經勸導後已離開。

莊深淵指出，第二辦公大樓有簡易、少年和家事法庭，去年12月23日前，平日的下午5時至晚上9時及假日都會安排工友值班，並發給值日費。

莊深淵說，原發給工友的值日費預算，因不足支應一例一休實施後的加班費，所以才取消平日夜間及假日值班，未來將重新檢視並規劃門禁管制，並請法警加強巡邏。1060104

(中央社)