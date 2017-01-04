醉漢持槍炫耀 警方持續跟監查獲送辦

有酗酒習性的林姓男子，持有改造金牛座手槍，經常酒後持槍炫耀、作勢擊發，今天被警方循線查獲，依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送法辦。

嘉義縣竹崎警分局偵查隊表示，警方在上月接獲線報，得知住在竹崎地區的林姓男子，經常酒後持槍炫耀，且作勢擊發，由於林男情緒不穩，往往令民眾心驚膽跳。

警方接獲線報後，立即展開跟監，發現林男經常酗酒，而且酒後情緒暴躁，令人畏懼，但警方對他實施查緝，卻一無所獲，令查緝員警一度相當氣餒。

不過，警方還是不屈不撓，持續跟監，今天上午11時許發現林男又喝醉了，於是在竹崎鄉和平村真武廟前進行盤查，在林男自小客車駕駛座旁置物箱，發現藏放的槍械。

林男坦承持有警方查獲的改造金牛座手槍1把、子彈5發，但辯稱是已過世的友人所寄放，但警方對他的說法存疑，將進一步追查槍枝來源。1060104

(中央社)