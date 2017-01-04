老人健保費補助排富 中市府再推7項擴大服務

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老人健保費補助排富，中市府再推7項擴大服務整體銀髮族福利不減反增！（陳世宗攝）

台中市老人健保費補助今年起調整補助對象，限縮至低收及中低收65歲以上長輩，遵守市議會對非法定社會福利須排富決議，省下的經費，社會局將投入7大服務方案；社會局長呂建德說，106年整體銀髮族福利預算高達36億6832萬元，比105年多1.2億元，福利不減反增。

副市長林依瑩及社會局長呂建德4日前往仁愛之家宣布老人健保費補助排富後，市府再推出的7項擴大服務。今年省下的經費將在「社會投資」的原則下，提供實際福利、而非發放現金；包含配合中央推動長照2.0、長青學苑倍增計畫、共餐、送餐擴大服務、長照人力倍增計畫、敬老愛心卡、假牙補助等。

呂建德表示，106年將提追加預算擴大老人服務；包含追加1億元辦理「長青學苑倍增計畫」，讓經常供不應求的「長青學苑」開班數量從今年的470班，增加到1000班。

社會局將投入1億元推出「社區共餐倍增計畫」，鼓勵社區各組織辦理老人共餐，預計達到全市300個共餐點，長輩只要付擔20元即可享受豐富美味的餐食。針對弱勢長輩，社會局再投入1億元經費，除在山海屯市區建置4處五星級中央廚房設備，並與無飢餓網絡平台結合，讓弱勢老人就近取得餐食。

針對失能老人，市府將配合中央長照2.0投入9億元，將長照服務向前延伸至預防照顧、延緩失能、失智，及向後延伸到在宅醫療及安寧照顧。居家服務員是擴大服務的關鍵，社會局計畫投入1億元，補助年資加給及專業加給，改善待遇，甚至規劃由市府自行培訓，希望讓台中市目前僅720位的居服員翻倍成長。

呂建德強調，為促進長輩社會參與，市府將持續投入2.3億辦理「敬老愛心卡」老人乘車補助，老人乘車的範圍全國最廣，全省國道都可用，讓長輩多出門活動。老人假牙補助成效也相當良好，今年將挹注3億元續辦，預計將有7500人受惠。

社會局表示，老人健保費補助排富，除了落實弱勢照顧，也能將資源做更有效利用，以社會投資概念，由補助長者看病，轉移至促進長者健康的社福項目，讓家中有長輩的家庭看得到、用得到，老人福利不減反增。如有疑問可電洽04-22289111分機37975。

(中時)