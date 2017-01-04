今年首次 陸4海警船駛入釣魚台附近海域

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日本海上保安廳稱，4日上午10時10分左右，4艘中國海警局船隻相繼駛入釣魚台附近日本領海，航行約1小時40分鐘後，駛向了領海外側的毗連區。這是繼去年12月26日以來再次確認中國公務船駛入日本領海，為今年首次。

據第11管區海上保安總部（位於那霸）說法，4船分別為「海警2101、海警2307、海警2337和搭載疑似機關炮的海警31239」。日方巡邏船向4船發出了警告，要求其駛離領海。

共同社報導，日方連續4天在釣魚台附近發現中國公務船航行。

(旺報)